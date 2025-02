.com - A Malta l’indulgenza plenaria nell’anno del Giubileo

Itinerario dei luoghi di culto cristiano dove sarà possibile otteneregiubilare 2025deli credenti sono chiamati a fare esperienza del perdono di Dio e del suo amore. Questo significa che è il momento giusto per poter far ricorso al, che i fedeli “veramente pentiti”, “mossi da spirito di carità”, “che, nel corso del, purificati attraverso il sacramento della penitenza e ristorati dalla Santa Comunione – si legge nel testo diffuso dalla Penitenzieria Apostolica – potranno ottenere recandosi in qualsiasi luogo sacro giubilare.Nel contesto dell’Anno Giubilare del 2025, sono molte le chiese maltesi presso le quali sarà possibile recarsi in penitenza e far ricorso al, approfittando per compiere un itinerario di grande pregio artistico e storico.