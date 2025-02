Linkiesta.it - A Genova un evento dedicato all’olio, ma anche al mare

Ciurma, banchina, nocchiero, sentina. Non sarebbe strano sentire queste parole su un’imbarcazione o in un porto, nel via vai di una marina, mentre si caricano e si scaricano pacchi. Invece siamo in un frantoio, in inverno, nel bel mezzo della frangitura delle olive e stiamo semplicemente ripercorrendo la storia e il lessico di olivicoltori e frantoi di costiera, quando i pescatori non uscivano ine si univano ai lavoratori dei campi per la raccolta e la frangitura delle olive.È proprio il profondo legame tra l’olio e ilil tema della quattordicesima edizione di Olio Officina Festival, previsto ada giovedì 27 febbraio a sabato 1 marzo al centro congressi Magazzini del Cotone al Porto Antico. La tre giorni è ideata e diretta da Luigi Caricato, oleologo, giornalista e scrittore esperto di olio, e si propone come think tank italiano di settore,agli oli e ai “condimenti per il palato e la mente”.