Lanazione.it - A Firenze la nuova casa di accoglienza per le famiglie dei bambini ricoverati al Meyer

Leggi su Lanazione.it

, 20 febbraio 2025 - La Fondazione Bacciotti ha inaugurato oggi 'Maria Adelaide', la 28/adia disposizione delledeial: si danno, in maniera totalmente gratuita, appartamenti indipendenti provvedendo anche al pagamento di affitti, manutenzione e utenze. Ad oggi le strutture sono in grado di ospitare fino a 131 persone al giorno. Vengono offerte anche sistemazioni in hotel per coloro che tornano aper brevi controlli. Nel 2024 sono stati accolti nelle 'CaseTommasino' quasi 242 nuclei familiari per un totale di circa 750 persone. L'obiettivo della Fondazione, è stato spiegato, è creare “situazioni di 'normalità', aiutare grandi e piccini nel trovare la forza e lo spirito giusto per affrontare la malattia”.