Ilrestodelcarlino.it - A che punto è l’inchiesta sulla villa di Gianluca Vacchi in Costa Smeralda

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 20 febbraio 2025 – La procura di Tempio Pausania ha concluso le indaginidi lusso indell’influencer bolognese, una reggia da 15 milioni di euro e 1.200 metri quadrati. La maxi costruzione sorgecollina di Pantogia a Porto Cervo, una delle zone più esclusive della Sardegna. Le ragioni del sequestro L'edificio, in parte in fase di costruzione, era stato messo sotto sequestro nel giugno del 2023 per effettuare gli accertamenti da parte degli agenti del Corpo Forestale su mandato del procuratore Gregorio Capasso, e la Cassazione ha poi confermato la misura preventiva. Secondo quanto appurato dalla Forestale infatti, "laricade su un'area a rischio idrogeologico ed a rischio frana a pericolosità elevata, ed è stata costruita in assenza di autorizzazione preventiva da parte dell'Ente preposto e in assenza di studio geologico”, specifica una nota stampa diffusa dalla Procura.