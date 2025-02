Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist prima prova discesa Crans Montana, programma, streaming

Riparte ufficialmente la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Il comparto maschile sarà di scena a(Svizzera) dove assisteremo a due prove veloci, unae un superG. Il modo giusto per tornare alla normalità dopo la pausa dei Mondiali di Saalbach.Sulla pista denominata “Mont Lachaux” ilprenderà il via già da, giovedì 20 febbraio, con ladella(partenza ore 10.00). Nella giornata di venerdì 21 febbraio (sempre alle ore 10.00) si replicherà con il secondo allenamento, in vista dellavera e proprio che andrà in scena sabato 22 febbraio alle ore 10.00. Domenica 23 febbraio alle ore 10.30, infine, si chiuderà con il superG.Ci rituffiamo nella Coppa del Mondo con questa situazione. Nella classifica generale Marco Odermatt comanda con 1066 punti contro i 746 di Henrik Kristoffersen ed i 637 di Loic Meillard.