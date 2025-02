Oasport.it - A che ora Berrettini-Draper oggi, ATP Doha 2025: partite precedenti, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Matteoscenderà in campo domani per i quarti di finale dell’ATP500 di. Il tennista romano giocherà contro la testa di serie n.8 del tabellone, Jack, e ci si aspetta un match complicato., finora, ha fatto vedere nei primi due incontri disputati qualità e determinazione e dovrà replicare per proseguire nel percorso.LA DIRETTA LIVE DI(4° MATCH DALLE 12.30)Il giocatore tricolore è riuscito a sconfiggere nel primo turno chi non aveva mai battuto, ovvero il serbo Novak Djokovic. Un’affermazione di grande livello per l’azzurro, in cui tutte gli aspetti caratteristici del proprio tennis hanno funzionato particolarmente bene. La prova del nove c’è stata questa sera contro l’olandese Tallon Griekpsoor.andava in cerca di una rivincita, dopo essere stato sconfitto dall’oranje a Rotterdam recentemente.