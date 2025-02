Ilgiorno.it - A Brescia aumentano le famiglie in difficoltà: chiesti oltre 12.000 assegni unici in più

– Beneficiari in aumento, ma cresce l’importo medio mensile, frutto degli adeguamenti all’inflazione ma anche dell’abbassamento dell’Isee medio. Questa la fotografia 2024 che arriva dal report dell’Inps sull’assegno unico, misura che si traduce in un beneficio economico per tutte leche abbiano figli a carico. L’importo viene stabilito in base all’Isee: si va da un minimo di 54,05 per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (45.574,96 euro per il 2024) a 222 euro per la classe di Isee minima (17.090,61 euro per il 2024). Nelno, i nuclei beneficiari per il 2024 sono stati 137.016, di cui 130.173 senza disabili, 6843 con disabili. La platea è nettamente aumentata rispetto all’anno di introduzione, il 2022, quando in totale erano 126.851 a percepirlo: due anni dopo, sono 12milain più, mentre rispetto al 2023 sono 3mila in più.