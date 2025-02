Bergamonews.it - A Brembo il Good Design Award 2024 per la pinza freno Hypure

L’innovativaper motociclettedi, leader globale nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni, ha vinto il prestigioso, nella categoria Industrial, per il suod’impatto che combina estetica e funzionalità.Il riconoscimento sottolinea l’impegno della società nella continua ricerca di distintività dei propri prodotti, oltre che nell’innovazione e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per il settore motociclistico. In linea con la recente filosofia progettuale divanta unrigoroso e sostanziale, fatto di linee pulite e razionali, per la prima volta asimmetrico, che coniuga in modo naturale funzionalità e bellezza.“Alla base c’è il nostro nuovo linguaggio stilistico e la voglia di osare, di creare un’immagine nuova e distintiva, che rende ancora più performante la– comunica la società -.