Ilrestodelcarlino.it - A 85 anni Cesarino Soldati vuole riaprire la sede del Pri

Il repubblicano, 85, non demorde e intendea Gambettola ladel Partito Repubblicano. Il locale lo mette a disposizione lui stesso in via del Cadore, a fianco del suo ufficio. In Romagna il nome diè ricordato soprattutto come imprenditore immobiliare, nel 1968 iniziò a Gambettola a costruire fabbricati, uno è ancora oggi il condominio più alto, non proprio un capolavoro, che svetta nel centro di Gambettola.imprenditore si spostò poi sulla costa adriatica dove realizzò villette a schiera e fabbricati con molti appartamenti. Da giovaneaveva avuto la passione per il ciclismo e lui stesso era stato un ciclista su pista e vincitore di alcune gare, poi smessa la bici restò a lungo nel ciclismo come sponsor di ciclisti di livello nazionale ed ebbe una parentesi anche come presidente del calcio Gambettola.