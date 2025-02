Iodonna.it - 75 anni e non sentirli

Leggi su Iodonna.it

Senza età. Due parole che ben descrivono la stilista Vera Wang, maestra nella creazione di abiti da sposa senza tempo. E nella difficile arte di dimostrare qualche anno di meno. Dalle foto condivise sui social alle uscite sul red carpet: la designer, in occasione dei Bafta 2025, ha colpito ancora nel segno (del. tempo). Tutto merito di un look effetto ringiovanente che segue da vicino le tendenze di stagione. Look che ringiovaniscono: come dimostrare qualche anno in meno in 5 outfit X Leggi anche › Bafta 2025, Demi Moore e Ariana Grande, le più belle del red carpet Un occhio attento allo stile, per apparire più giovani, aiuta, a qualsiasi età.