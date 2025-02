Gamerbrain.net - 2XKO: Il nuovo picchiaduro di Riot Games si prepara all’Alpha Lab 2

Leggi su Gamerbrain.net

Gli appassionati dell’universo di League of Legends e della serie animata Arcane hanno unmotivo per esultare:sta per dare il viaLab 2 di, il suo ambiziosoambientato a Runeterra. Questa nuova fase di test, prevista per aprile, rappresenta un passo cruciale nello sviluppo del gioco e offrirà ai giocatori la possibilità di provare nuovi personaggi, meccaniche inedite e una modalità competitiva più strutturata.Un percorso di sviluppo condiviso con la communityDopo il primo test di Alpha Lab,ha raccolto e analizzato i back dei giocatori per apportare miglioramenti significativi. Il team di sviluppo ha dichiarato di voler creare un’esperienza di gioco accessibile ma al tempo stesso profonda, capace di soddisfare sia i veterani del genere che i neofiti.