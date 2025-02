Lanazione.it - 20 febbraio a Firenze, un Gaber inedito rivive stasera grazie a Gioele Dix

, 172025 – Quello cheDix porta in scenaal teatro Puccini diè uno spettacolo davvero speciale dedicato a Giorgio. Perché, oltre alle sue canzoni, il pubblico potrà ascoltare per la prima volta musiche e testi variamente inediti: versi mai musicati, canzoni mai eseguite dal vivo, monologhi abbozzati e mai completati. Contributo della FondazionePer realizzare questo insolito itinerario all’interno del teatro canzone die Luporini è stato decisivo l’apporto della Fondazione, che ha svelato l’esistenza di questi preziosi materiali e li ha messi a disposizione del progetto. ‘Ma per fortuna che c’era ilViaggio tra inediti e memorie del Signor G.’ non ha dunque niente a che vedere con un comune spettacolo o un semplice concerto.