Juventusnews24.com - Zuniga ha confessato un intreccio di mercato con la Juve: «Avevo un accordo con i bianconeri, ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Matteo Barileesterna un retroscena di calcioche lo ha avvicinato alladurante il suo periodo al Napoli: ecco le sue parole in meritoJuan Camiloha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per rendere noto un retroscena che lo ha visto vicinissimo alla. Ecco le parole dell’ex terzino del Napoli.PAROLE – «L’addio sfumato? Mi cercò il Barcellona e poi lantus; ioraggiunto uncon Giuseppe Marotta, mancavano solo le firme finali, ma devo dire la verità, cambiai idea nell’amichevole contro il Galatasaray al San Paolo. I tifosi mi fischiavano, ma io feci gol e chiesi scusa alzando le braccia, i fischi continuarono poi si alzò il coro ‘chi non saltantino è’ e iniziai a saltare anche io. Decisi di restare per amore della gente».