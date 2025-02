Panorama.it - Zero day, la miniserie thriller di Netflix con Robert De Niro - Video

"Tremilaquattrocentodue persone sono morte nel Giorno”, dice l’ex presidente George Mullen all’inizio del trailer: “Incidenti aerei, deragliamenti di treni. Caos totale.” Una premessa che getta le basi per la nuova seriecreata da Eric Newman, noto per Narcos, che vanta un cast stellare. Per la prima volta,Desi trova al centro di una serie TV: inDay, disponibile sudal 20 febbraio, interpreta l'ex presidente degli Stati Uniti, George Mullen, chiamato a presiedere una commissione d'inchiesta su un devastante attacco informatico che ha messo in ginocchio il Paese. NelDay, infatti, tutti i sistemi informatici sono andati fuori controllo, scatenando una serie di disastri e causando oltre tremila morti. Ma la parte più inquietante è il messaggio che ogni cittadino ha ricevuto sul proprio cellulare: "Succederà ancora".