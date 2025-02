Zelensky | Trump in disinformazione russa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.20 "Non dobbiamo mai dimenticare che la Russia è governata da bugiardi patologici non possiamo fidarci di loro".Così sui social il presidente ucraino. Poi: mio consenso al 4%,dice? "Vive in uno spazio di" russo e sta aiutando Putin a uscire dall'"isolamento internazionale". Aiuti Usa subordinati a accordo su terre rare? "Non posso svendere l'Ucraina" ma sì a "documento serio" con garanzie. "Vogliamo fine della guerra quest'anno" A Kiev è arrivato l'inviato Usa Kellogg per"ascoltare le preoccupazioni"ucraine