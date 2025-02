Lapresse.it - Zelensky: “Trump vive nella bolla di disinformazione di Putin”

Il presidente ucraino Volodymyrha accusato Donalddi spargere, il giorno dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti ha accusato Kiev di aver iniziato la guerra con la Russia. “Purtroppo, il presidente, per il quale ho grande rispetto come leader di una nazione che rispettiamo molto, per il popolo americano che ci ha sempre sostenuto,in unadi”, ha dichiaratoparlando con i giornalisti a Kiev. Il presidente ucraino si riferiva al fatto che, parlando ieri a Mar-a-Lago in Florida, ha detto che l’indice di gradimento del presidente ucraino è al 4%.“Abbiamo visto questa. Capiamo che proviene dalla Russia”, ha dettoa chi gli chiedeva di questo in conferenza stampa.in questo spazio di”, ha aggiunto.