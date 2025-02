Inter-news.it - Zanetti: «Carboni? Sarà utile per Inter e Argentina!» Poi avverte

Pupi, vicepresidente dell’, ha parlato del talento di Valentin. Allo stesso tempo, si è espresso sul River Plate. Gli argentini saranno avversari dei nerazzurri al Mondiale per Club.RIVALE TOSTA – Javier, dopo aver parlato di Lautaro Martinez e degli esterni dell’, si è espresso sul River Plate, avversario al Mondiale per Club: «Il River Plate di Gallardo cerca sempre di essere protagonista della partita, ha giocatori per farlo , ha fatto ottimi acquisti, sono tornati giocatori importanti, è un avversario da cui stare attenti. Conosco Marcelo, so come fa giocare le sue squadre. Quando arriverà il momento, spero che l’stia vivendo un bel momento calcistico.fantastico affrontare il River, è un avversario tosto».parla anche del talentino in casa: grande talento!– Ancoraa ESPN sul talentino del 2005: «Valentin ha subito questa lesione al crociato e adesso sta recuperando dopo essere rientrato dal prestito al Marsiglia.