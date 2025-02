Inter-news.it - Zanchetta elogia l’Inter Primavera: «Bravi a disinnescare pericoli!»

Leggi su Inter-news.it

Al termine della gara vinta dalcontro il Monza, per il campionato, sono arrivate le parole di mister Andrea, tecnico dellanerazzurra. La squadra disi è imposta in casa vincendo 4-1, proseguendo il buon momento di forma.LA PARTITA – Il Tecnico dellanerazzurra, Andreaha analizzato nel post partita l’andamento della gara: «Sapevamo sarebbe stata una gara complicata. Siamo statia renderla più semplice di quanto ci aspettassimo, facendo nostra la partita fin dall’inizio e mettendo pressione ad una squadra che ci concedeva pochi spazi. All’inizio siamo stati un po’ lenti ma una volta sbloccata è diventata più semplice, anche se sul 2-0 hanno avuto un’occasione abbastanza clamorosa. Dopo un 4-1 sembra tutto semplice, abbiamo fatto un’ottima prestazione però le partite si possono complicare in qualsiasi momento.