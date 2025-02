Juventusnews24.com - Zambrotta Juve, arrivano gli auguri social del club bianconero per l’ex terzino. Ecco l’omaggio – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, la Vecchia Signora ha fatto glidi buon compleanno al suo exche oggi compie gli anni:il messaggioNonostante siamo in clima partita per la sfida di ritorno dei playoff di Champions League tra PSV entus, lo stessoha voluto rendere omaggio a una vecchia gloria del suo passato. Ogni riferimento verte nei confronti di Gianluca, ex esterno di Madama. Di seguito evidenziamo il contenutoproposto dallantus e il messaggio di discacalia a lui dedicato.Buon compleanno Gianluca! ? pic.twitter.com/174teRrJqS—ntusFC (@ntusfc) February 19, 2025 MESSAGGIO – «Buon compleanno Gianluca!»Leggi suntusnews24.com