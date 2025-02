Metropolitanmagazine.it - Yuri, chi è il bellissimo marito di Giulia Penna: “Ci conosciamo dal liceo, per me lui è tutto”

è sentimentalmente legata ormai da diversi anni a, da sempre suo compagno, e nel 2023 è diventato suo. La coppia condivide una storia d’amore romantica e piuttosto longeva, che affonda le radici nel periodo della loro giovinezza; i due, infatti, si conoscono dai tempi dele fu proprio in quel periodo che scoccò la scintilla dell’amore, che li ha uniti per sempre con la celebrazione del matrimonio in chiesa.“Ho 32 anni, stiamo insieme da 17. Ci siamo conosciuti allinguistico: io ero in prima e lui in quinta. È avvocato“, così, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera pochi mesi fa, aveva descritto la sua relazione con il. Di lui sappiamo dunque che è di professione avvocato ma poco altro si sa, essendo una personalità lontana dal mondo dello spettacolo e dei riflettori.