Comingsoon.it - Yunan: la recensione del dramma sull'esilio di Ameer Fakher Eldin in concorso a Berlino

Leggi su Comingsoon.it

Un uomo in, un migrante in Germania da un paese arabo vive soffocato dai ricordi e non sembra adeguarsi al nuovo paese adottivo. Unraccontato con ritmi antichi e la ricerca di epicità da parte diin, presentato in2025. Ladi Mauro Donzelli.