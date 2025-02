Biccy.it - Yulia e Giglio, nuovo scoop che potrebbe distruggere la loro storia: “La fonte è certa”

Due settimane fa Alessandro Rosica ha dichiarato cheBruschi avrebbe tradito Lucacon un tentatore di Temptation Island, nel video mostrato come “prova” però si vede davvero poco, se non l’ex gieffina che abbraccia questo ragazzo in discoteca. Come se non bastasse la giovane toscana è anche stata accusata di aver rivisto il suo ex Simone Costa, lo stesso che l’ha denunciata (querela che le è costata l’uscita dal Grande Fratello). La Bruschi però ha negato categoricamente tutte le accuse: “Quel ragazzo del video è un amico di amici, in discoteca c’erano altre persone e hanno visto che non c’è stato nulla. Il mio ex invece lo vedo solo in contesti legali e basta“.In realtàe Simone si sono visti anche fuori dagli studi legali, perché sono uscite delle foto dove si vedono i due ex in pizzeria.