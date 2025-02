Juventusnews24.com - Yildiz Juve, nuova esclusione contro il PSV? Cosa filtra sulle scelte di Thiago Motta. Ultimissime

di RedazionentusNews24ilnel ritorno dei playoff?didi formazioneLantus tornerà in campo questa serailnella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Una gara che mette in palio gli ottavi di finale della massima competizione europea.Arrivano ulteriori conferme suescluderà il numero 10 bianconero dal primo minuto.panchina dopo l’Inter con Conceicao e Nico Gonzalez confermatifasce.QUOTE– La vittoria con l’Inter e la recente di serie di risultati positivi ha dato grande entusiasmo allantus di, ora attesa dalla partita più importante della stagione. In Olanda si gioca il ritorno della gara dei playoff di Champions League dopo il 2-1 in favore dei bianconeri maturato allo Stadium.