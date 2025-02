Zonawrestling.net - WWE: Ricky Starks firma con NXT e svela il suo nuovo nome

ha fatto un debutto a sorpresa nell’episodio di NXT dell’11 febbraio, sorprendendo i fan. A Vengeance Day,ha fatto sentire la sua presenza annunciando che avrebbeto il suo contratto con NXT nell’episodio del 18 febbraio. Ladel contratto ha aperto la seconda ora dello show di questa settimana, in una serata intensa per NXT. Tra i momenti più importanti, spiccava proprio l’ingresso di. “The Absolute One” è stato accolto da un’ovazione del pubblico mentre Ava lo introduceva come “il free agent più ambito del momento.”Saints debutta a NXT tra tensioni e sfidevoleva togliersi qualche sassolino dalla scarpa prima dire il contratto. Ha dichiarato che imporsi in NXT non è un sogno, ma una realtà, così come lo è essere nel main event di ogni PLE e conquistare il titolo NXT.