Zonawrestling.net - WWE: Nia Jax difende Moose dalle critiche dopo il suo debutto a NXT

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio di NXT del 18 febbraio è stato pieno di momenti incredibili, tra cui ildie la sua sfida a Oba Femi per un match. Molte persone sono state felici di vederea NXT, tra cui Nia Jax, che ha chiarito di non preoccuparsi minimamente delleper averlo supportato. Jax ha scritto su X commentando un video deldi, celebrando la sua apparizione con un entusiasta: “!!!!!!!”.Un fan l’ha poi avvertita che avrebbe potuto ricevereper aver sostenuto:“Attenta Nia, potresti essere cancellata per aver supportato. Ecco che arrivano a lamentarsi e criticarti. Lol, non sopportano vedere qualcuno avere successo.”Watch out Nia, you're going to get canceled for supporting. There they come crying to criticize you.