Zonawrestling.net - WWE: La genitalitá del personaggio di Goldust

Leggi su Zonawrestling.net

Dustin Rhodes, 55 anni, è noto per il suodinel wrestling. Ilè stato creato negli anni ’90 dalla WWE durante l’Attitude Era. Nonostante la WWE abbia successivamente riportato Dustin Rhodes nei panni di se stesso, ildirimane il suo ruolo più memorabile.Dustin Rhodes ha lavorato in WWE per un breve periodo prima, nei primi anni ’90, ma ha trovato un grande successo in WCW. Conosciuto come “The Natural“, Rhodes non era una grande star come suo padre, Dusty Rhodes, ma era un solido midcard. Tuttavia, è stato nel 1995, quando è tornato in WWE, che la sua carriera è stata cambiata per sempre. Fu allora che nacqueera vestito tutto d’oro, compreso il trucco del viso, ed era come una drag queen androgina ossessionata dall’età d’oro del cinema.