WWE: Karmen Petrovic è la nuova contendente n.1 al titolo nordamericano femminile di NXT

Nonostante Stephanie Vaquer abbia conquistato ilsolo sabato scorso a Vengeance Day, a NXT è già tempo di trovare la sua prossima sfidante.Nell’episodio di ieri sera, si è disputato un Triple Threat Match tra Jaida Parker,e Kelani Jordan per determinare chi avrebbe ottenuto la prossima opportunità titolata.I fan hanno applaudito tutte e tre le atlete durante il match, ma sono rimasti sorpresi quando Jaida Parker ha colpito Kelani con una Chop allo stomaco mentre era appesa a testa in giù all’angolo. Subito dopo, Jordan ha eseguito un tuffo su Parker mentre cercava di abbattereha sfiorato la vittoria dopo aver lanciato Parker contro Jordan dalla terza corda con una Leg Scissors. Da lì in poi, l’azione è diventata ancora più veloce, spostandosi anche fuori dal ring.