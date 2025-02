Zonawrestling.net - WWE: Gunther continua a non essere contento del match contro Jey Uso a WM41.

Jey Uso ha scioccato il mondo quando ha vinto la Royal Rumble del 2025, prenotandosi un posto in unper il titolo a WrestleMania 41. Dopostato trattato con sufficienza e attaccato da, Uso ha confermato che avrebbe sfidato The Ring General sul palcoscenico più grandioso di tutti. Manon è.Parlando al Daily Mail,è stato onesto sul suoper il titolo di WrestleMania, dicendo che non ha alcun interesse a mettere piede sul ring con Jey Uso:“Non sono interessato a lottare con Jey a WrestleMania. Cercavo qualcuno che fosse un passo avanti a me, e sarebbe stato bellolì con uno di questi, in modo di farlo scendere di un pollice e fare un passo avanti.”“Penso che il Rumble fosse affollato come non mai. Con Jey, che era fondamentalmente lo sfavorito per vincere.