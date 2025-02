Zonawrestling.net - WWE: Debutto esplosivo per Jordynne Grace a NXT, subito protagonista nel Main Event

Dopo la sua impressionante performance alla Women’s Royal Rumble 2025, la mossa successiva diè stata la sua apparizione a Vengeance Day. Durante l’episodio di NXT del 18 febbraio, la “Juggernaut” ha fatto sentire la sua presenza, segnando ufficialmente l’inizio del suo percorso in WWE. Determinata a lasciare il segno, è salita sul ring pronta a imporsi.Dopo la vittoria di Karmen Petrovic, che le ha garantito un’opportunità per il titolo nordamericano femminile di Stephanie Vaquer, le Fatal Influence l’hanno attaccata sul ring. L’aggressione è stata motivata dalla frustrazione per la sconfitta di Fallon Henley, che ha perso il titolo a Vengeance Day. All’improvviso,è accorsa sul ring, mettendo in fuga le heel. Poi, impugnando il microfono, ha lanciato la sua sfida: se vogliono combattere, lei è pronta a dar loro battaglia.