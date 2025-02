Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles possibile protagonista di un “match mai visto prima” a WrestleMania 41

41 è tra poco più di due mesi, e la WWE ha ancora molto tempo per finalizzare la card dei. Le cose sono ancora in evoluzione, dato che la card non è stata ancora definita del tutto, ma sembra che la WWE stia prendendo in considerazione uninedito per il grande evento.Secondo WrestleVotes, durante un recente episodio di Live Q&A su Backstage Pass, la WWE starebbe valutando AJvs. Finn Bálor come un “mai” per41.AJe Finn Bálor, un incontro che potrebbe infiammare41Anche se la card completa di41 è ancora in fase di definizione, iprincipali sembrano già essere stati stabiliti, segno che la WWE è sicura che i grandi incontri supereranno le aspettative.