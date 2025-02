Oasport.it - WTA Dubai 2025: Rybakina e Swiatek ai quarti, fuori Pegula

Nuovo giorno, nuovi incontri. AlDuty Free Tennis Stadium non ci si annoia di certo. Nell’omonima capitale dell’Emirato dianche oggi gli incontri di tennis non sono mancati. A partire da questa mattina e sino al tardo pomeriggio, si sono disputati ben dodici match. Tra le prime tenniste a scendere in campo troviamo Sorana Cirstea e Alycia Parks. Proprio la rumena, beneficiaria della wild card, continua a stupire. In un’ora e cinquantacinque minuti ha estromesso dalla competizione in rimonta, con uno score di 3-6 6-4 6-1, Parks.La numero 89 del ranking mondiale se l’è poi vista nel pomeriggio nel corso degli ottavi di finale con un’altra americana, Emma Navarro che questa mattina aveva battuto la numero 8 del seeding e 9 al mondo, Belinda Bencic (6-7 6-2 3-6). Cirstea si è riconfermata: 7-6 3-6 7-5 e Navarro