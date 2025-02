Oasport.it - WTA Doha 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio

“Questo incontro non s’ha da fare“: dopo il rinvio di ieri causa pioggia, non scenderà in campo neppure oggi negli ottavi di finale del tabellone didel Dubai Duty Free Tennis Championshipsdi categoria WTA 1000, la coppia numero 4 del seeding, composta da.Le azzurre avrebbero dovuto sfidare la coppia composta dalla russa Alexandra Panova e dalla magiara Fanny Stollar, già affrontate la settimana scorsa nei quarti a, dove le azzurre dominarono per 6-2 6-1, ma si sono ritirate prima della disputa del match.La coppia italiana si è dovuta ritirare a causa dell’infortunio alla caviglia destra patito stamane daad inizio secondo set del match degli ottavi di finale del tabellone di singolare contro la statunitense Sofia Kenin, poi perso per 6-4 6-0.