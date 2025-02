Wta 1000 Dubai 2025 | Paolini eliminata agli ottavi da Kenin c’è anche infortunio alla caviglia

Leggi su Sportface.it

Prosegue il momento negativo di Jasmine, che complice un problema fisico non banale, esce di scenadi finale del torneo Wtadi, nel quale partiva con lo status di campionessa in carica, per mano della statunitense Sofia, che si impone agevolmente con un 6-4 6-0 nella mattinata italiana. Dura poco più di un’ora lo scontro con l’americana per l’azzurra, che difendeva il titolo alDuty Free Tennis Championships, evento con un montepremi complessivo di 3.664.963 dollari: la numero uno d’Italia e 4 del mondo si è dovuta invece arrendere a una rivale che l’aveva già battuta nei due precedenti incroci in carriera (tutti e due nel 2019, a Roma e Guangzhou), confermandosi così la bestia nera della toscana.Sul cemento emiratino, la numero 4 del seeding, dopo la vittoria di ieri contro Lys all’esordio al secondo turno (aveva usufruito del bye al primo turno), si è fermata dunque anzitempo, lei che era una delle favorite principali per riconfermarsi campionessa.