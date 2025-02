Movieplayer.it - Winter Palace, la recensione: un period drama tra le Alpi Svizzere del 1899

Leggi su Movieplayer.it

La prima serie originale svizzera su Netflix racconta il sogno di un giovane visionario che vuole trasformare un palazzo fatiscente in un albergo a cinque stelle. In streaming. Ogni volta che un nuovo Paese propone il primo prodotto originale creato insieme a Netflix fa parlare di sé. Soprattutto perché funge da metro di qualità sulla propria capacità produttiva e creativa. Con l'arrivo dipossiamo annoverare anche la Svizzera, mettendo in campo un ambiziosoche racconta la folle costruzione di un hotel di lusso tra fine '800 ed inizio '900.: dalle stalle alle stelled'ora in poi non sarà più solo il titolo dell'altra serie dei creatori di Dark per gli abbonati alla piattaforma, ma anche l'anno d'inizio delle (dis)avventure dei protagonisti .