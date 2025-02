Movieplayer.it - Win or Lose, la recensione: il racconto sportivo per parlare di sogni e insicurezze

La prima serie originale Pixar per Disney+ ci ha convinti, e conferma la capacità dello studio di realizzare unmaturo mettendo in scena l'emotività dei suoi protagonisti. Da quando la Pixar ha debuttato con Toy Story fino al più recente successo di Inside Out 2, si è sempre fatta notare. Anche laddove la qualità complessiva di un titolo è stata inferiore alle aspettative, anche quando alcuni film si sono rivelati meno riusciti di altri, abbiamo sempre individuato motivi di interesse nel lavoro dello studio. Per questo non potevamo che avvicinarci con curiosità a un altro loro debutto, Win or, prima serie originale dello studio animato, nonché la prima che nasce da una nuova idea e non come ulteriore incarnazione di spunti e personaggi già visti in .