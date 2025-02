Anteprima24.it - Vuole saltare la fila e picchia un paziente che lo precede

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoViolenta lite al Centro per la cura del diabete di Casagiove (Caserta), dove i carabinieri hanno denunciato un 59enne di Visciano (Napoli) per aver aggredito e minacciato con un coltello un altrodella struttura, un 60enne. Secondo quanto accertato dai militari, la lite sarebbe nata all’interno della struttura perché il 59enne, sprovvisto del bigliettino numerato per l’attesa, pretendeva comunque di entrare a visita prima del 60enne, che, invece, il numero di prenotazione per lal’aveva regolarmente preso. La discussione sarebbe poi proseguita all’esterno del centro, dove la vittima è sarebbe stata prima percossa e poi minacciata con un coltello.Il 59enne è stato bloccato e perquisito; addosso i carabinieri gli hanno trovato e sequestrato un coltello senza punta chiamato “mozzetta”, e lo hanno quindi denunciato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.