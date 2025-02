Oasport.it - Vuelta a Andalucia 2025, tappa e maglia per Van Gils: Wellens battuto allo sprint

Leggi su Oasport.it

Regala un finale a dir poco scoppiettante la primadellaRuta Ciclista Del Sol, con partenza da Torrox e arrivo a Cueva de Nerja per 162,3 chilometri. S’impone il belga Maxim Vandella Red Bull – BORA – hansgrohe, che batte in volata il connazionale Timdella UAE Team Emirates-XRG, e stacca nei metri finali Pavel Sivakov, francese della UAE Team Emirates-XRG. Van, alla sesta vittoria della sua carriera da professionista, dimostra di avere una gamba nettamente migliore di quella degli avversari e sul traguardo s’impone con grande autorevolezza.Il trio di testa sgretola la resistenza dei rivali e si stacca definitivamente a meno di venti chilometri dal traguardo. Grande sconfitto di giornata è senza dubbio l’inglese Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team che prova l’attacco a trentasei chilometri dall’arrivo, non riesce ad incidere, cede al cospetto dell’azione degli avversari e arriva al traguardo con quasi quaranta secondi di distacco.