Sport.quotidiano.net - Vuelle, l’avversaria. Davis IV re dei canestri a Cento: 17.4 punti a partita

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nemmeno il tempo di esultare e godersi la grande vittoria del PalaDozza che è già ora di tornare in campo in un’altra fondamentale trasferta ai fini della classifica. Ad ospitare la Carpegna Prosciutto Pesaro questa sera sarà la Sella, sedicesima in classifica con nove vittorie a fronte di diciassette sconfitte, ma vittoriosa nelle ultime due uscite contro Cantù e Vigevano. Capo allenatore della formazione emiliana è Emanuele di Paolantonio, arrivato la scorsa estate alla Benedetto XIV dopo aver condotto alla salvezza l’Andrea Costa Imola in serie B Nazionale, questa sera desideroso di vendicare la sconfitta dell’andata alla VitriFrigo Arena per 78-60. La coppia di playmaker a cui si affida la formazione a righe biancorosse è formata da due ragazzi giovani come il 2003 Nicola Berdini e il 2005 Nicolas Tanfoglio.