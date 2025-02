Ilrestodelcarlino.it - "Votiamo sì, ma Lattuca dialoghi con Forlì"

Nel consiglio comunale di domani alle 15 verrà presenta la mozione di Cesena 2024 sulla candidatura di Cesena a Capitale italiana della cultura 2028. Se verrà approvata impegnerà l’amministrazione comunale a candidarsi. Capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Marco Casali, l’on. Buonguerrieri, presidente provinciale del partito, ha lasciato ai consiglieri comunali libertà di voto. Che cosa succederà a Cesena? "Ho proposto al gruppo di votare favorevolmente al netto delle critiche che abbiamo rivolto in questi giorni anche sullo stato della cultura in città. Voteremo sì perché Cesena è la priorità. Ma c’è un dato da considerare". Quale? "Che la mozione di Cesena 2024 non è stata sottoscritta dal Pd, che anzi è parso un po’ spiazzato dagli eventi, come attendesse ordini su come muoversi.