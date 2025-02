Ilgiorno.it - Volta Mantovana, incendio in un casolare: danni ingenti e ustioni per due fratelli

(Mantova), 19 febbraio 2025 – Unè divampato, nella notte tra martedì mercoledì, in unsituato nelle campagne di, in località Ferri. L’allarme è scattato intorno alle 4.30, le fiamme hanno causatoall’immobile nel quale abitano dueclasse 1959 e 1967, poi trasportati in ospedale a Mantova in codice giallo per intossicazione e leggere. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono immediatamente intervenute una squadra con un’autopompa dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere e un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale di Mantova. Sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Castiglione delle Stiviere e, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.