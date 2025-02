Oasport.it - Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi (19 febbraio): orari, percorso, tv. C’è Tiberi, ma si parte con i velocisti

Leggi su Oasport.it

Si alza il sipario sullaao. La corsa a tappe portoghese prende il viaed in programma saranno cinque tappe. Una startlist davvero di altissimo livello, visto che sono presenti corridori del calibro di Jonas Vingegaard, Wout Van Aert e Primoz Roglic. Farà il debutto stagionale anche Antonio.LA DIRETTA LIVE DELLADIDELLAAOPRIMAAOUnaricca di saliscendi, ma l’unica vera salita arriva a circa 90 km dallanza, con i corridori che affronteranno la salita di Nave (5.4 km al 4.4% di pendenza media). Successivamente si ritornerà in piano con gli ultimi cento chilometri che dovrebbero portare ad un arrivo in volata quasi certo.CALENDARIOAOMercoledì 19– PrimaPortimao – Lagos (192.