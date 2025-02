Volley Superlega 2024 25 | Trento schianta Cisterna e raggiunge Perugia in vetta alla classifica

Leggi su Sportface.it

trova un comodo successo sunel recupero della 12esima giornata della/25. Questa vittoria consente all’Itas di agganciarein testacon 51 punti, entrambe con uno score di 18 vittorie a fronte di due sole sconfitte. Incontro senza storia quello di questa serailT quotidiano Arena, che ha visto la formazione di casa imporsi con un netto 3-0 (25-17, 25-15, 25-19) ai danni della compagine laziale. A due turni dfine della regular season si preannuncia appassionante il duello per il primo posto nella griglia play-off, che garantisce il fattore campo in vista di un’eventuale finale.Il miglior realizzatore dell’incontro è Alessandro Michieletto, che chiude con 18 punti a referto; pervanno in doppia cifra anche Daniele Lavia con 13 punti e Bela Bartha con 11, il quale si può fregiare anche del premio di Mvp della partita.