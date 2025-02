Sport.quotidiano.net - Volley serie A2. Fgl-Zuma, tanta voglia di riscatto. "Mese difficile»

Parola d’ordine. Non ci sono scusanti per la Fgl-Castelfranco stasera impegnata al PalaParenti di Santa Croce per la seconda giornata di andata del campionato della Pool Salvezza di A2. Un turno infrasettimanale con fischio d’inizio alle 20,30 e al di là della rete ci sarà la formazione Tenaglia Abruzzo, reduce dalla vittoria al tie-break contro Mondovì in quella che è stata la sfida tra le due squadre ultime Classificate nei rispettivi gironi di regular season. Per il team di coach Marco Bracci sarà importante mettersi alle spalle il passo falso dello scorso weekend, trasferta persa 3-0 - e conquistare punti in ottica salvezza. "Abbiamodi riscattarci, ce lo meritiamo anche dopo l’ultimoche abbiamo attraversato per via degli acciacchi con cui diverse giocatrici della nostra squadra hanno dovuto fare i conti – commenta la schiacciatrice Alessia Tosi della squadra castelfranchese – contro Concorezzo non hanno funzionato i meccanismi di muro-difesa, su cui puntiamo molto essendo uno dei nostri punti di forza.