Volley femminile, Milano a un passo dai quarti. Servono due set contro uno Schwerin d'assalto

Due set dividono la Numiadaidi finale di Champions Leaguel’Eczacibasi di Boskovic, Balandin e Stevanovic. Domani sera, giovedì 20 febbraio, alle 19.00 l’Opiquad Arena di Monza ospiterà la sfida di ritorno dei playoff tra Numiae Palmberg, squadra seconda classificata della passata stagione in Germania e battuta nettamente 3-0 in casa all’andata dalla formazione lombarda.Le milanesi arrivano a questa sfida schiacciate tra la doppia sconfittaConegliano nella finale di Coppa Italia e in campionato e le tante voci di mercato che toccano diverse protagoniste della stagione della Numia, prima fra tutte Myriam Sylla, che sembra essere vicina a Scandicci, ma non è l’unica che ha già ricevuto offerte per la prossima stagione. A rimettere tutto, o quasi, a posto è arrivata la netta vittoria di domenica nel derbyBergamo, che ha riportato il sereno in casa Numia e tiene ancora in corsa la squadra di Lavarini per il secondo posto finale in regular season.