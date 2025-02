Volley femminile Challenge Cup | Chieri batte Galatasaray al golden set e vola in finale

Leggi su Sportface.it

Missione compiuta per, che supera ilalset e strappa il pass per ladellaCup di. Una partita dalle mille emozioni, quella che è andata in scena al Palazzetto Gianni Asti di Torino: la formazione guidata da Giulio Bregoli partita dall’1-3 maturato a Istanbul, un risultato che ha permesso alla squadra italiana di poter puntare a vincere due set per passare il turno. Invece, le turche sono state in grado di restituire il favore, sempre con il punteggio di 1-3 (25-22, 20-25, 23-25, 25-27). Con il risultato in perfetta parità tra andata e ritorno, quindi, si è reso necessario ilset, che ha visto prevalereper la gioia del pubblico di casa.Prestazioni importanti per Lucille Gicquel (23 punti) e la schiacciatrice Anne Buijs (25), mentre alnon sono bastate Katarina Lazovic (21), Alexia Carutasu (19) e Ilkin Aydin (16).