Volley, definite le sedi delle Finali di Nations League: i trofei in palio nel cuore dell'estate

La FIVB ha ufficializzate le date e leFinal Eight delladiche ci terrà compagnia durante l’estate: gli uomini si daranno battaglia alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) dal 23 al 27 luglio, mentre le donne si contenderanno il trofeo al Beilun Sports & Arts Center di Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto. Ai due eventi parteciperanno i Paesi ospitanti e le sette migliori formazioni della fase preliminare, il cui calendario era già stato comunicato in anticipo.L’Italia maschile esordirà a Quebec City affrontando Bulgaria (11 giugno), Germania (12 giugno), Francia (14 giugno) e Argentina (15 giugno). A seguire i ragazzi di Fefé De Giorgi andranno a Chicago per incrociare Polonia (25 giugno), Cina (27 giugno), Brasile (28 giugno), USA (30 giugno). Ultima tappa a Lubiana per sfidare Serbia (16 luglio), Ucraina (17 luglio), Slovenia (19 luglio) e Olanda (20 luglio).