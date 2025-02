Inter-news.it - Volevo essere un Tucu, giocare Inter-Genoa (non) è un gioco da ragazzi

IlCorrea potrebbela vera novità di Simone Inzaghi per. L’argentino, tornato in campo per uno spezzone contro la Juventus, si gioca le sue chance per sostituire l’acciaccato Marcus Thuram.CHANCE – La febbre Lucio Corsi ha ormai preso il sopravvento, ecco perché la sua ballad “un duro” si può volentieri trasformare in “un”. E il riferimento non può che andare a Joaquin Correa. L’argentino, dopo diverse settimane out per infortunio, è nuovamente ritornato arruolabile. Contro la Juventus un breve spezzone, mentre sabato sera si candida per una maglia dal primo minuto in caso di forfait di Marcus Thuram. Il francese oggi si è allenato a parte e da quanto filtra l’predica cautela in maniera tale da riavere Tikus al 100% contro il Napoli nella sfida scudetto del primo weekend di marzo.