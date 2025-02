Panorama.it - Volano i titoli europei della difesa. Leonardo la meno cara e domani presenta i conti

Forte rialzo di tutto il settorecon gli investitori che scommettono sul via libera al programma europeo di riarmo, anche con l’utilizzo degli Eurobond. Dal confronto dei multipliemerge come la più conveniente del settore in Europa. La societàa mercati chiusi presenterà i. Un appuntamento che servirà alla Borsa per calibrare bene gli obiettivi. Il titolo, infatti, ha raggiunto il massimo storico superando i 36euro e ha frantumato tutte le stime degli analisti. Il consenso raccolto da Bloomberg indica un target price medio di 31,73 euro, superato dagli eventi, con 14 Buy, 3 Hold e solo 2 Sell.Nell’ultimo mese il titolo ha guadagnato il 26,5% seguendo il trend del settore. A Stoccolma Saab sale dell’31%, a Parigi Thalés avanza del 23%, a Francoforte Rheinmetall guadagna il 35,4% e a Londra Bae Systems segna un rialzo del 7%.