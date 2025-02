Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, un’altra esclusione per l’attaccante: contro il PSV la settima panchina nelle ultime otto partite

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, col PSV la: dall’arrivo di Kolo Muani ha giocato titolare soloil Benfica per l’assenza del franceseLantus tornerà in campo questa serail Psv nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell’andata con in palio gli ottavi di finale.per Dusanserbo finirà inper lavolta. In due delletre, inoltre, il serbo non è neanche subentrato.QUOTE PSV– La vittoria con l’Inter e la recente di serie di risultati positivi ha dato grande entusiasmo allantus di Thiago Motta, ora attesa dalla partita più importante della stagione. In Olanda si gioca il ritorno della gara dei playoff di Champions League dopo il 2-1 in favore dei bianconeri maturato allo Stadium.