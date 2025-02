Liberoquotidiano.it - "Visite inibite", poi l'imquietante cambio di programma: "Chi vedrà il Papa nel pomeriggio", ore d'angoscia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin si recherà al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato da venerdì scorsoFrancesco per una polmonite bilaterale. Lo confermano fonti vaticane. Il segretario di Stato è di ritorno da una missione in Africa, nel Burkina Faso. La notizia è interpretabile in due modi. Il primo è positivo: un cauto ottimismo, alla luce di quanto emerso nelle ultime ore. Il Pontefice ha forze sufficienti per parlare con i suoi più stretti collaboratori. La seconda, decisamente più inquietante: sarebbe un indizio al contrario della gravità della situazione, con il Santo Padre che avrebbe l'esigenza di confrontarsi in fretta con il suo braccio destro per capire come muoversi nei prossimi giorni. Sui social, come spesso accade, prevale questo sentimento cupo ma ovviamente la "pancia" dei fedeli non fa testo.